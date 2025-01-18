Парагвайский нападающий присоединился к «Ахмату» на сборе в Турции

«Ахмат» в соцсетях сообщил, что к команде на сборе в Турции присоединился нападающий клуба «Второе мая» из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас.

После прохождения медицинского обследования 26-летний форвард получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода футболиста.

Руис Диас с 7 голами в 22 матчах поделил титул лучшего бомбардира осенней части чемпионата Парагвая. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 700 тысяч евро.