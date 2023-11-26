Парагвайский защитник «Динамо» Бальбуэна назвал плюсы жизни в Москве

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в комментарии для «СЭ» заявил, что Москва является красивым городом, который нужно увидеть людям.

«В Москве я посетил много различных мест. Могу сказать, что Москва — очень красивый город, который людям нужно увидеть. Здесь прекрасные виды! Отличные парки!» — сказал Бальбуэна «СЭ».

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей и отдал одну результативную передачу.