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Сегодня, 11:00

Парагвайский защитник «Спартака» сказал, какой город красивее — Москва или Петербург

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Алексис Дуарте в Санкт-Петербурге.
Фото Соцсети
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» поделился мнением о красоте российских городов и назвал самый, на его взгляд, красивый.

— Что в России тебя поразило больше всего?

— Зима и холодная погода. Ну и сама Москва. Это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля.

— В твоих соцсетях есть фото в Москве и Санкт-Петербурге. Какой город красивее?

— Думаю, Москва красивее. Санкт-Петербург, конечно, прекрасен, но Москва все-таки лучше.

— Что тебе больше всего нравится и не нравится в Москве?

— Нравится, что город очень чистый. Никогда такого не видел. А не нравятся пробки, в которых можно стоять часами.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.

Алексис Дуарте. Почему выбрал Россию, адаптация в «Спартаке», смерть брата. Интервью Алексиса Дуарте
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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