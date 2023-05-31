Сегодня, 11:00
Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» поделился мнением о красоте российских городов и назвал самый, на его взгляд, красивый.
— Что в России тебя поразило больше всего?
— Зима и холодная погода. Ну и сама Москва. Это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля.
— В твоих соцсетях есть фото в Москве и Санкт-Петербурге. Какой город красивее?
— Думаю, Москва красивее. Санкт-Петербург, конечно, прекрасен, но Москва все-таки лучше.
— Что тебе больше всего нравится и не нравится в Москве?
— Нравится, что город очень чистый. Никогда такого не видел. А не нравятся пробки, в которых можно стоять часами.
Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.