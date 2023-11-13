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Сегодня, 19:48

Парфенов — о первом круге «Спартака»: «Неудачный результат. Команда должна бороться за медали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался об игре красно-белых в первой половине сезона.

— Конечно, результат неудачный для «Спартака». Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали.

— Есть ли шансы у «Спартака» в нынешнем сезоне стать чемпионом?

— Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо. Целый круг еще впереди. В тройку надо попадать, плюс есть возможность выиграть Кубок, — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

«Спартак» закончил первый круг на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 24 очка в первых 15 матчах. В последнем туре красно-белые на своем поле обыграли «Ростов» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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