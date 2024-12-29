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29 декабря, 23:57

Парфенов: «Не Осинькин же сам себе написал такую зарплату»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Парфенов ответил на вопрос о зарплате главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Ранее член совета директоров «Крыльев Советов» Александр Милеев заявил, что бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Осинькину зарплату в размере 10 миллионов рублей в месяц.

— Ну, а кто это написал? Не Осинькин же сам написал про зарплату. Здесь вообще кто виноват? Не Осинькин же. Не он же себе зарплату такую написал. Я за тренера буду всегда. Супер, молодец! Я чужие деньги не считаю. Ну, и я на стороне тренера. Не он же сам себе написал такую зарплату, — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ. Самарцы набрали 18 очков в 18 турах.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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