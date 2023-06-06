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Парфенов: «В матчах с «Пари НН» важно проявить терпение и сыграть разумно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от стыковых матчей с «Пари НН».

«Есть небольшой промежуток времени, весь чемпионат позади. Готовимся в спокойном режиме, с ног на голову ничего не переворачиваем. «Пари НН» — это команда премьер-лиги, понятна их структура, футболисты. Юран — опытный тренер, он может как добавить что-то, так и ничего не добавить. Нам важно думать, что мы будем делать. Не могу опираться на игру команды соперника. Мне важно опираться на игру своей команды. Принципы наши не поменяются. Важно проявить терпение и сыграть разумно», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алании» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-v-matche-s-pari-nn-vazhno-proyavit-terpenie-i-sy-grat-razumno/
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