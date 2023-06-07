Парфенов прокомментировал разгромное поражение от «Пари НН»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов высказался о разгромном поражении от «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— По счету неприятный итог, но игре мне понравилось, — отметил Парфенов. — Когда пропустили, стали играть спокойно. Нигматуллин здорово сыграл в воротах, у нас были моменты, он в них потащил. Надо доехать на ответный матч и сыграть там уверенно.

— Казалось, что удалось реабилитироваться после пропущенного гола. Почему не получилось забить гол?

— Помешали корректировки, соперник сделал три замены.

— Счет 0:3 — как будете мотивировать игроков в следующей игре?

— Слова найдем точно. Если посмотреть, у нас не самый простой сезон был. До 15-го тура мы были на 17-м месте. Перетерпели это и сейчас играем здесь. Не сомневаюсь в характере игроков.

— В первом тайме имели два момента, а во втором тайме только на 90-й минуте ударили по воротам, почему так?

— Соперник хорошо играл, не получалось подойти к воротам. Готов поспорить с вами, удары были. Но не в створ.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.

(Сергей Жуков)