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Сегодня, 10:06

Парфенов прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов поделился мнением касательно выступления «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«В первую очередь бросается в глаза, как здорово команда готова физически. В конце года многие просели, но только не красно-белые. Правда, никому из грандов не удалось пройти стартовую часть сезона без спадов. Все выдавали мощные отрезки, которые сменялись неудачными сериями. Даже «Зенит» в декабре умудрился уступить «Крыльям Советов» и «Акрону». То же самое можно сказать о «Локомотиве» и «Краснодаре». Стабильности нет ни у кого. Отсюда повышенная плотность в таблице. Болельщики могут только порадоваться такой интриге», — заявил Парфенов RT.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Источник: RT
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Дмитрий Парфенов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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