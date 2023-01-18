Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:26

Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака», главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов оценил трансферную компанию красно-белых в нынешнее зимнее трансферное окно.

«Надо быть внутри, чтобы точно понимать уровень потенциальных новичков. Конечно, хочется, чтобы в составе были свои пацаны, но надо, чтобы и пацаны тоже давали повод. Искусственно-то тоже не получится. С другой стороны, если не давать шансов, тоже не узнаешь, кто на что способен.
«Спартак» сосредоточен на усилении защиты? Честно говоря, в подробностях не знаю, кого они ищут, хотя сейчас на сборах мы с красно-белыми живем в соседних корпусах отеля. Но я их пока не видел. Да и придешь туда — а к кому? Никого уже там не знаю. Если серьезно по существу вопроса, то был Жиго — была пара центральных защитников. А сейчас на этой позиции игроки все равно тасуются. Так что да, «Спартаку» нужен игрок обороны, а также атакующий футболист, который может делать разницу и результат», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками в 17 матчах. Команда уступает лидирующему «Зениту» 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-spartaku-nuzhen-atakuyushhij-futbolist-kotory-j-mozhet-delat-raznitsu-i-rezul-tat/
Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
СМИ сообщили о падении вертолета возле детского сада в Киевской области
Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе
В России появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Канчельскис — о Дзюбе в «Торпедо»: «Он рвался в депутаты, а теперь хочет играть в футбол!»
«Венеция» пока не получала предложений по Черышеву, но надеется на них
Агент форварда «Урала» Ранджеловича: «Если появится «Зенит» и даст клубу деньги, то трансфер возможен»
«Спартак» теряет защитника, Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Набиуллин: «Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ»

Агент форварда «Урала» Ранджеловича: «Если появится «Зенит» и даст клубу деньги, то трансфер возможен»