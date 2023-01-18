Парфенов рассказал, какое усиление требуется «Спартаку» этой зимой

Бывший защитник «Спартака», главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов оценил трансферную компанию красно-белых в нынешнее зимнее трансферное окно.

«Надо быть внутри, чтобы точно понимать уровень потенциальных новичков. Конечно, хочется, чтобы в составе были свои пацаны, но надо, чтобы и пацаны тоже давали повод. Искусственно-то тоже не получится. С другой стороны, если не давать шансов, тоже не узнаешь, кто на что способен.

«Спартак» сосредоточен на усилении защиты? Честно говоря, в подробностях не знаю, кого они ищут, хотя сейчас на сборах мы с красно-белыми живем в соседних корпусах отеля. Но я их пока не видел. Да и придешь туда — а к кому? Никого уже там не знаю. Если серьезно по существу вопроса, то был Жиго — была пара центральных защитников. А сейчас на этой позиции игроки все равно тасуются. Так что да, «Спартаку» нужен игрок обороны, а также атакующий футболист, который может делать разницу и результат», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками в 17 матчах. Команда уступает лидирующему «Зениту» 6 очков.