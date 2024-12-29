Парфенов считает, что иностранные тренеры привносят в РПЛ мало хорошего

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о работе иностранных тренеров в российском футболе.

«Это вопрос отношения и доверия к тренерам. С нашими можно так [неподобающе] себя вести, а с иностранцами так себя не ведут. Если это Спаллетти, Капелло, Адвокат — это нормально. Я побыл легионером как тренер, это ощутил (с 2023 по 2024 год Парфенов возглавлял казахстанский «Актобе» — Прим. «СЭ»). Тренер-легионер должен что-то давать, привносить. Видим ли мы такое в России? Я — нет.

Вот при Станковиче «Спартак» ожил, хорошо. Мы за эту команду всегда переживаем и радуемся, кто бы ее ни тренировал», — сказал специалист «РБ Спорт».

Ранее Парфенов также тренировал ивановский «Тестильщик», «Урал», тульский «Арсенал», «Родину» и «Тосно», с которым выиграл Кубок России.