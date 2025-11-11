Парфенов: «Играл бы Барко в нашем «Спартаке»? А вместо кого?»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в первом круге.

— За «Спартаком» сейчас плотно следите?

— Недавно ездил на игру в Краснодар. Клуб организовал такое мероприятие, встречу ветеранов команды с болельщиками. Слетал по приглашению «Спартака», пообщался с фанатами. Еще был Филимонов, затем Ещенко к нам присоединился. Потом, после фанатов, посмотрел матч на стадионе.

— И как вам игра?

— Я так и не понял, во что играл «Спартак» в той встрече. «Краснодар» тогда оставил целостное впечатление. Там люди четко осознают, что делать на поле, что от них требует тренер.

— Можно ли сравнить этот «Спартак» с командой Романцева?

— Зачем и как можно сравнивать? У меня вообще возникают вопросы по ряду игроков стартового состава красно-белых.

— Например?

— К линии обороны. Да и к группе атаки. В первом тайме вообще моментов не было. Просто без шансов впереди. Хотя в старте выходят легионеры, купленные за серьезные деньги. Значит, эти люди должны делать разницу. Но они ее не делают... С чем это связано? С их готовностью, мотивацией, тактикой?

— А кто из нынешнего состава мог бы заиграть в команде Романцева?

— Да никто.

— Барко не потянул бы?

— Вместо кого? Если вы внимательно посмотрите, он же все время отваливается в зону левого защитника. Мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь. Барко как раз пытается открыть себе пространство, поле, чтобы его со спины никто не атаковал. То есть левый защитник высоко поднимается, а он оказывается в его зоне, получает мяч.

— Вас это удивляет?

— Это его манера. Повторюсь, я мало видел эпизодов, где он действовал между линиями. Просто возникает вопрос: если защитники в «Спартаке» не могут начинать атаки, то зачем они нужны? Но это лишь мое наблюдение со стороны. Не знаю... В прошлом году «Спартак» же выдал отрезок из семи побед подряд. Был и высокий прессинг, и высокая линия. Много приникающих передач в штрафную. Все по делу. Хорошая командная скорость.

— А функционал Жедсона вам понятен?

— Может быть, его надо как-то по-другому использовать? Иногда, мне кажется, что они с Барко друг друга дублируют. Возможно, стоит Жедсона ставить на позицию Умярова, а Барко повыше? Правда, тут тогда встанет вопрос с русскими игроками. Хотя, по идее, должно хватить. Максименко, Литвинов, Денисов.

— Дмитриев.

— Да. Хотя ставить его левым защитником под быстрые фланги «Краснодара» было рискованно. В принципе, второй мяч «Краснодара» из его зоны и прилетел.

— Справедлива ли критика Ливая Гарсии?

— Люди за 20 миллионов должны делать разницу. Большую! Если человека купили за такие деньги, а он сидит на лавке, тогда возникает вопрос: зачем взяли? — сказал Парфенов «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.