11 ноября, 16:40

Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мечтает ли он тренировать красно-белых.

— У вас есть мечта поработать в «Спартаке»?

— Наверное, не мечта, а цель. И не просто поработать. В «Спартак» надо приходить и давать результат. Но опять же... Почему порой в клубы РПЛ берут тренеров, которых вообще никто не знает?

— Романцев считает, что вернуть «Спартаку» фирменный стиль могут только те, кто сам играл в тот футбол.

— Вполне возможно. Олег Иваныч — мудрый человек. Мы к его мнению прислушиваемся. Но опять же: что мне нужно сделать? Я работал в «Урале». Дошел до финала Кубка. На следующий год меня увольняют за поражение в полуфинале Кубка... На секундочку, речь об «Урале». Первый сезон мы стали девятыми, второй — десятыми. А мне порой говорят: «Да у тебя там не получилось». Стоп! А что я должен был сделать? Не понимаю. И потом: вы же видите, какое отношение у нас к русским тренерам.

— Какое?

— Ну... Разный подход. Деограсия, Морено, Шпилевский. Вы думаете, русский тренер проиграл бы с «Пари НН» восемь матчей и его бы оставили?

— Чуть ли не каждый день пишут о том, что в «Спартаке» решили расстаться со Станковичем. Как тренеру работать в такой обстановке?

— Думаю, он ничего не читает.

— Ему наверняка передают.

— Такова тренерская доля. По идее, Станкович должен быть готов к такому давлению. Игроком был большим. Хотя уже подкипает...

— А российский тренер работал бы в «Спартаке» при таких результатах?

— Думаю, нет. Вспомните того же Димку Аленичева. Убрали после поражения от киприотов, в самом начале сезона. — сказал Парфенов «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Дмитрий Парфенов.«Ехал на тренировку «Торпедо», но ее провел уже другой штаб...» Парфенов о диком увольнении, Станковиче и Аленичеве

12

  • kpmanager

    лифтер не нужен ..

    11.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    :red_circle: Официально: Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон На данный момент «Cпартак» находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!

    11.11.2025

  • spartsmen

    надо сказать, что не забивать в ответном матче из таких позиций... тот же промес и снял аленя.

    11.11.2025

  • Derbist

    А в Динамо?

    11.11.2025

  • gan75

    Так и в Динамо российский тренер при таких результатах долго не продержался...

    11.11.2025

  • zg

    Есть за ним такой грешок!)

    11.11.2025

  • gan75

    Валера эстонский тренер :)

    11.11.2025

  • gan75

    100% прав

    11.11.2025

  • hattabysh

    Надо сказать, что в результате того поражения от киприотов Спартак вообще лишился еврокубков, т. е вылетел на ранней стадии отборочных матчей. По сути похоронил 5 место занятое в чемпионате.

    11.11.2025

  • alexanderpisyako

    Согласен, а в Д. за одно поражение выгнали К. Новикова который дотащил из зоны вылета в Еврокубки! А сейчас что творится в Д?????

    11.11.2025

  • zg

    Валера работал,бывало и немало!)А сейчас нами такие черти рулят,что вообще пофигу,кого ставить...Но Деяну точно надо дать под зад,вместе с КаггиХао!

    11.11.2025

  • Jean4

    Тут дело не в национальности тренера, при Федуне бы и Станкович давно вылетел. А сейчас вообще не понятно, кто там ключевые решения принимает и какие у них планы.

    11.11.2025

    Деян Станкович
    Дмитрий Парфенов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
