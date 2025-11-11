Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»

11 ноября, 16:40
Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мечтает ли он тренировать красно-белых.
— У вас есть мечта поработать в «Спартаке»?
— Наверное, не мечта, а цель. И не просто поработать. В «Спартак» надо приходить и давать результат. Но опять же... Почему порой в клубы РПЛ берут тренеров, которых вообще никто не знает?
— Романцев считает, что вернуть «Спартаку» фирменный стиль могут только те, кто сам играл в тот футбол.
— Вполне возможно. Олег Иваныч — мудрый человек. Мы к его мнению прислушиваемся. Но опять же: что мне нужно сделать? Я работал в «Урале». Дошел до финала Кубка. На следующий год меня увольняют за поражение в полуфинале Кубка... На секундочку, речь об «Урале». Первый сезон мы стали девятыми, второй — десятыми. А мне порой говорят: «Да у тебя там не получилось». Стоп! А что я должен был сделать? Не понимаю. И потом: вы же видите, какое отношение у нас к русским тренерам.
— Какое?
— Ну... Разный подход. Деограсия, Морено, Шпилевский. Вы думаете, русский тренер проиграл бы с «Пари НН» восемь матчей и его бы оставили?
— Чуть ли не каждый день пишут о том, что в «Спартаке» решили расстаться со Станковичем. Как тренеру работать в такой обстановке?
— Думаю, он ничего не читает.
— Ему наверняка передают.
— Такова тренерская доля. По идее, Станкович должен быть готов к такому давлению. Игроком был большим. Хотя уже подкипает...
— А российский тренер работал бы в «Спартаке» при таких результатах?
— Думаю, нет. Вспомните того же Димку Аленичева. Убрали после поражения от киприотов, в самом начале сезона. — сказал Парфенов «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
kpmanager
лифтер не нужен ..
11.11.2025
Комсомолец 70-х
:red_circle: Официально: Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон На данный момент «Cпартак» находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
11.11.2025
spartsmen
надо сказать, что не забивать в ответном матче из таких позиций... тот же промес и снял аленя.
11.11.2025
Derbist
А в Динамо?
11.11.2025
gan75
Так и в Динамо российский тренер при таких результатах долго не продержался...
11.11.2025
zg
Есть за ним такой грешок!)
11.11.2025
gan75
Валера эстонский тренер :)
11.11.2025
gan75
100% прав
11.11.2025
hattabysh
Надо сказать, что в результате того поражения от киприотов Спартак вообще лишился еврокубков, т. е вылетел на ранней стадии отборочных матчей. По сути похоронил 5 место занятое в чемпионате.
11.11.2025
alexanderpisyako
Согласен, а в Д. за одно поражение выгнали К. Новикова который дотащил из зоны вылета в Еврокубки! А сейчас что творится в Д?????
11.11.2025
zg
Валера работал,бывало и немало!)А сейчас нами такие черти рулят,что вообще пофигу,кого ставить...Но Деяну точно надо дать под зад,вместе с КаггиХао!
11.11.2025
Jean4
Тут дело не в национальности тренера, при Федуне бы и Станкович давно вылетел. А сейчас вообще не понятно, кто там ключевые решения принимает и какие у них планы.
11.11.2025