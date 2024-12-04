Парфенов: «Спартак» — участник чемпионской гонки? Все рядом, так что почему нет?»

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о возможном участии «Спартака» в чемпионской гонке.

«Все рядом, все теряют очки. Конечно, гандикап у «Зенита» есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат же продолжается. «Крылья» взяли и забрали очки у «Зенита». Почему они не могут терять очки? Вопрос, как «Спартак» будет набирать очки», — сказал Парфенов «РБ Спорт».

После 17-го тура РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 балла. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстает на 5 очков, от занимающего вторую строчку «Краснодара» на 4 балла.