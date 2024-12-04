Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Парфенов: «Спартак» — участник чемпионской гонки? Все рядом, так что почему нет?»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о возможном участии «Спартака» в чемпионской гонке.

«Все рядом, все теряют очки. Конечно, гандикап у «Зенита» есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат же продолжается. «Крылья» взяли и забрали очки у «Зенита». Почему они не могут терять очки? Вопрос, как «Спартак» будет набирать очки», — сказал Парфенов «РБ Спорт».

После 17-го тура РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 балла. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстает на 5 очков, от занимающего вторую строчку «Краснодара» на 4 балла.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя