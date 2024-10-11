Парфенов считает, что «Спартаку» не повредила потеря Соболева

Бывший игрок сборной России Дмитрий Парфенов прокомментировал для «РБ Спорт» переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Спартак» не заметил потери Соболева? Наверное, можно так сказать. Но лучше говорить о тех, кто в команде. Слушайте, ну, ушел человек, это его решение. Жизнь продолжается. И Титов уходил, и Цымбаларь, и Тихонов, а «Спартак» был всегда", — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. За это время он провел в составе команды 140 матчей, забил 58 мячей, отдал 32 голевых паса и выиграл с красно-белыми Кубок России (2021/2022).