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Сегодня, 09:49

Парфенов считает Цымбаларя одним из лучших футболистов в истории чемпионата России

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о шестикратном чемпионе России по футболу в составе «Спартака» Илье Цымбаларе.

«Нужно сохранять память о великом мастере. Подобные мероприятия как раз этому способствуют. Самое важное, что он объединял в себе уникальный талант с выдающимися человеческими качествами. Я бы вообще назвал его одним из лучших футболистов в истории чемпионатов России», — заявил Парфенов RT.

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Источник: RT
Дмитрий Парфенов
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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