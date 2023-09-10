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РПЛ

Сегодня, 14:51

Парфенов удивлен тем, что сейчас происходит в «Спартаке»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился мнением о неудачах московского клуба в последних матчах.

«Полные матчи «Спартака» я не смотрел, только какие-то отрезки. Кубковую игру с «Динамо» видел, один тайм. А так, переживаю за красно-белых. Надеюсь, ситуация выправится. Сейчас идет пауза на матчи сборных. Как раз есть время передохнуть, поправить какие-то моменты.
Надо быть внутри, чтобы понимать процессы. Сложно судить со стороны. Но по качеству состав очень сильный. Группа атаки отличная, что она и показывала в матчах на старте сезона. А вот что произошло потом, мне непонятно. Команда не выигрывает, копится негатив. Но там люди тридцатилетние играют, опытные. Разве Промес может сломаться психологически?», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Парфенова.

Он также отметил, что не хотел бы смены тренерского штаба в московском клубе и подчеркнул, что не нужно делить соперников на сильных и слабых.

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
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17.09 14:00
Урал – Факел
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