Парфенов удивлен тем, что сейчас происходит в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился мнением о неудачах московского клуба в последних матчах.

«Полные матчи «Спартака» я не смотрел, только какие-то отрезки. Кубковую игру с «Динамо» видел, один тайм. А так, переживаю за красно-белых. Надеюсь, ситуация выправится. Сейчас идет пауза на матчи сборных. Как раз есть время передохнуть, поправить какие-то моменты.

Надо быть внутри, чтобы понимать процессы. Сложно судить со стороны. Но по качеству состав очень сильный. Группа атаки отличная, что она и показывала в матчах на старте сезона. А вот что произошло потом, мне непонятно. Команда не выигрывает, копится негатив. Но там люди тридцатилетние играют, опытные. Разве Промес может сломаться психологически?», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Парфенова.

Он также отметил, что не хотел бы смены тренерского штаба в московском клубе и подчеркнул, что не нужно делить соперников на сильных и слабых.

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.