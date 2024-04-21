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Сегодня, 12:30

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» на своем поле примет «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Пари НН» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Сергея Юрана набрала 28 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 баллами идут на 3-й строчке премьер-лиги и отстают от «Краснодара» на 8 очков и от «Зенита» — на 9.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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