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Сегодня, 15:59

«Пари НН» — «Динамо»: видео голов

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«Пари Нижний Новгород» проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в матче 25-го тура чемпионата России.

Счет после навеса Хорхе Карраскаля ударом головой открыл Константин Тюкавин.

Перед перерывом преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин, который после передачи Карраскаля обыграл защитника и точно пробил с угла вратарской.

Во втором тайме Роберто Фернандес забил после подачи Луиса Чавеса с углового, а Бителло — после паса Тюкавина.

В добавленное время Николай Калинский отличился с пенальти.

31-я минута. Тюкавин — 0:1

44-я минута. Фомин — 0:2

57-я минута. Фернандес — 0:3

66-я минута. Бителло — 0:4

90+1-я минута. Калинский — с пенальти — 1:4

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:4
Динамо

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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