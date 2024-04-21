Сегодня, 15:59
«Пари Нижний Новгород» проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в матче 25-го тура чемпионата России.
Счет после навеса Хорхе Карраскаля ударом головой открыл Константин Тюкавин.
Перед перерывом преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин, который после передачи Карраскаля обыграл защитника и точно пробил с угла вратарской.
Во втором тайме Роберто Фернандес забил после подачи Луиса Чавеса с углового, а Бителло — после паса Тюкавина.
В добавленное время Николай Калинский отличился с пенальти.
31-я минута. Тюкавин — 0:1
44-я минута. Фомин — 0:2
57-я минута. Фернандес — 0:3
66-я минута. Бителло — 0:4
90+1-я минута. Калинский — с пенальти — 1:4