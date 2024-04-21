«Пари НН» — «Динамо»: видео голов

«Пари Нижний Новгород» проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в матче 25-го тура чемпионата России.

Счет после навеса Хорхе Карраскаля ударом головой открыл Константин Тюкавин.

Перед перерывом преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин, который после передачи Карраскаля обыграл защитника и точно пробил с угла вратарской.

Во втором тайме Роберто Фернандес забил после подачи Луиса Чавеса с углового, а Бителло — после паса Тюкавина.

В добавленное время Николай Калинский отличился с пенальти.

31-я минута. Тюкавин — 0:1

44-я минута. Фомин — 0:2

57-я минута. Фернандес — 0:3

66-я минута. Бителло — 0:4

90+1-я минута. Калинский — с пенальти — 1:4