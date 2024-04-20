Пари Нижний Новгород

«Пари НН» сыграет с «Динамо» в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 24-х туров чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 38 баллами идут на 3-й строчке премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде