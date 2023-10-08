«Пари НН» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны в на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Видеотрансляция противостояния «Пари НН» — «Крылья Советов» пройдет в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ» и на «Матч Премьер». Эфир стартует в 13:45 (на «Матч Премьер» — в 13:00). Также трансляция игры будет доступна платно по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск» ( начало — 13:45).

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Его ассистентами станут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный судья — Антон Фролов, ответственный за ВАР — Евгений Кукуляк, AVAR — Дмитрий Мосякин. Инспектором встречи будет Олег Соколов.

Нижегородцы занимают 9 место в таблице с 14 очком в активе. «Крылья», набрав 21 очко, расположились на 2 месте.

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