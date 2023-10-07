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Сегодня, 14:00

«Пари НН» — «Крылья Советов»: время начала и трансляция матча РПЛ

Матч 11 тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» пройдет 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов

Ключевые события встречи будут доступны в на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Видеотрансляция противостояния «Пари НН» — «Крылья Советов» пройдет в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ» и на «Матч Премьер». Эфир стартует в 13:45 (на «Матч Премьер» — в 13:00). Также трансляция игры будет доступна платно по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск» ( начало — 13:45).

Нижегородцы занимают 9 место в таблице с 14 очком в активе. «Крылья», набрав 21 очко, расположились на 2 месте.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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