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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч «Пари НН» — «Ахмат» начнется 14 августа в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Пари НН&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Пари НН&quot;
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В понедельник, 14 августа, «Пари НН» на своем поле примет «Ахмат» в заключительном матче 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:15 (на «Матч Премьер» — в 19:00). Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Последняя очная встреча команд прошла в ноябре 2022 года и завершилась победой клуба из Нижнего Новгорода со счетом 3:2.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Владимир Миневич. Отвечать за ВАР будет Сергей Карасев, ему будет ассистировать Николай Волошин.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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