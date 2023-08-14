В понедельник, 14 августа, «Пари НН» на своем поле примет «Ахмат» в заключительном матче 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:15 (на «Матч Премьер» — в 19:00). Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Последняя очная встреча команд прошла в ноябре 2022 года и завершилась победой клуба из Нижнего Новгорода со счетом 3:2.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Владимир Миневич. Отвечать за ВАР будет Сергей Карасев, ему будет ассистировать Николай Волошин.

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