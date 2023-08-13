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Сегодня, 19:30

«Пари НН» — «Ахмат»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Пари НН» сыграет против «Ахмата» 14 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Пари НН&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Пари НН&quot;
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В понедельник, 14 августа, пройдет заключительный матч 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. «Пари НН» на своем поле примет «Ахмат». Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:15 (на «Матч Премьер» — в 19:00). Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

«Пари НН» в первых трех турах набрал лишь 1 очко, проиграв «Зениту» (0:2) и"Краснодару" (0:1) и сыграв вничью с «Уралом» (0:0). «Ахмат» занимает только 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. Грозненский клуб уступил «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3), но победил «Сочи» (2:1).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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