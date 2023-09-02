«Пари Нижний Новгород» на своем поле примет «Рубин» в рамках 7-го тура чемпионата России 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча. Прямой эфир противостояния «Пари Нижний Новгород» — «Рубин» покажут на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.10. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В последних пяти очных встречах нижегородцы побеждали дважды (2:1, 1:0). Команда из Казани отмечала победу трижды — 3:0, 2:1, 3:1.

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