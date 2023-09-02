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Сегодня, 16:36

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: видео голов

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«Пари Нижний Новгород» принимает «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет с пенальти открыл хавбек хозяев Николай Калинский.

На 28-й минуте преимущество своей команды красивым ударом с линии штрафной удвоил Эдгар Севикян, который на этой неделе отказался от вызова в сборную России. 22-летний полузащитник, который играл за юношеские и молодежную сборные России, заявил, что принял решение выступать за Армению.

В начале второго тайма гости сократили отставание в счете — мяч оказался в сетке после рикошета от защитника Кирилла Гоцука.

16-я минута. Калинский — с пенальти — 1:0

28-я минута. Севикян — 2:0

50-я минута. Гоцук — в свои ворота — 2:1

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Рубин

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
0
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3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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 - : -
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