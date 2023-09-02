«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: видео голов

«Пари Нижний Новгород» принимает «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет с пенальти открыл хавбек хозяев Николай Калинский.

На 28-й минуте преимущество своей команды красивым ударом с линии штрафной удвоил Эдгар Севикян, который на этой неделе отказался от вызова в сборную России. 22-летний полузащитник, который играл за юношеские и молодежную сборные России, заявил, что принял решение выступать за Армению.

В начале второго тайма гости сократили отставание в счете — мяч оказался в сетке после рикошета от защитника Кирилла Гоцука.

16-я минута. Калинский — с пенальти — 1:0

28-я минута. Севикян — 2:0

50-я минута. Гоцук — в свои ворота — 2:1