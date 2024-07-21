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Сегодня, 20:00

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 22 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Трошечкин (ФК «Пари НН»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» и «Рубин» сыграют в матче 1-го тура чемпионата России в понедельник, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Нижнего Новгорода в сезоне-2023/24 финишировал на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда в прошлом сезоне стала восьмой в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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