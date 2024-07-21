«Пари НН» и «Рубин» сыграют в матче 1-го тура чемпионата России в понедельник, 22 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Нижнего Новгорода в сезоне-2023/24 финишировал на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда в прошлом сезоне стала восьмой в РПЛ.

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