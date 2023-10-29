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Сегодня, 13:00

«Пари НН» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Сочи» начнется 29 октября в 14:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Пари Нижний Новгород».
Фото ФК «Пари Нижний Новгород»
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«Пари Нижний Новгород» сыграет против «Сочи» в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Сочи

Ключевые события встречи «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд прошла в мае и завершилась крупной победой команды из Нижнего Новгорода — 4:0.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

После 12 туров в активе «Пари НН» 17 очков и 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинский клуб с 9 баллами располагается на 16-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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