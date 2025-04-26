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Сегодня, 16:15

Гол Боселли с пенальти принес «Пари НН» победу над «Ахматом»

Алина Савинова
«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» в матче РПЛ (1:0).
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» на своем поле победил «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный мяч в игре забил Хуан Боселли, который реализовал пенальти на 45+7-й минуте. В начале второго тайма отличился форвард грозненцев Максим Самородов, однако его гол был отменен из-за офсайда.

После 90+13-й минуты вратарь «Пари НН» Никита Медведев дважды отразил перебитый пенальти, назначенный за игру защитника хозяев Кирилла Гоцука рукой.

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет против «Зенита», а «Ахмат» встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 4 мая.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ахмат
24
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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