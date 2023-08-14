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Сегодня, 18:29

«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы на заключительный матч 4-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на игру 4-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Жигулев, Михайлов, Эссьен, Мухин, Кухарчук, Джиянов, Зе Турбо.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Богосавац, Волков, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Камило.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

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ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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