Сегодня, 18:29
«Пари НН» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на игру 4-го тура РПЛ.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Жигулев, Михайлов, Эссьен, Мухин, Кухарчук, Джиянов, Зе Турбо.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Богосавац, Волков, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Камило.