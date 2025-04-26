«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

На 90+15-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов после ВАР-проверки объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. На взгляд экспертов «СЭ», рефери принял ошибочное решение — с подачи видеоарбитра Павла Кукуяна. Тот решил, что при выполнении пенальти была нарушена его процедура.

Однако видеоповторы убеждают в обратном. Вратарь Никита Медведев ничего не нарушил. «В момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее», — говорится в правилах игры. Левая бутса голкипера находилась за линией ворот.

Эпизод матча «Пари НН» — «Ахмат». Фото Скриншот трансляции

Судя по всему, ВАР решил, что процедуру нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым. Только наступил — не более того. Неужели Кукуян определил расположение ноги Карича как несоответствующее правилам? В это очень трудно поверить, но, похоже, такова логика ВАР. Думаем, 99,9 процента арбитров, выполняя функции ВАР, в подобной ситуации не стали бы вмешиваться в действия судьи и предлагать перебить пенальти.