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«Пари НН» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» встретятся в матче 26-го тура российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00 по московскому времени.

Основные события игры «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды располагаются в зоне стыковых матчей: нижегородцы с 20 очками находятся на 14-м месте, грозненцы — с 23 на 13-м. Встреча команд в первом круге чемпионата России в начале ноября завершилась победой «Пари НН» в Грозном (2:0), а на групповом этапе FONBET Кубка России в июле и сентябре оба матча выиграл «Ахмат» (4:1 дома и 2:1 в гостях).

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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