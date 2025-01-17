«Пари НН» арендовал Агапова у ЦСКА

Защитник ЦСКА Илья Агапов на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. 23-летний футболист прибыл на тренировочный сбор «Пари НН» в Турции и принял участие в тренировке. Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23, после которого его выкупил ЦСКА.

В текущем сезоне футболист провел за армейцев 5 матчей в FONBET Кубке России, отличившись одной голевой передачей. Он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.