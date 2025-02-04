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Сегодня, 22:14

«Пари НН» арендовал форварда Весино у «Велеса»

Алина Савинова
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Нападающий аргентинского «Велеса» Тьяго Весино перешел на правах аренды в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Срок арендного соглашения с 25-летним уругвайским футболистом рассчитан на год с правом выкупа.

«Приветствуем Тьяго в нашей команде и желаем ярких игр в форме «Пари НН»!» — говорится в заявлении нижегородцев.

Весино — воспитанник «Насьоналя». В Аргентину он перебрался в 2023 году. Помимо «Велеса» форвард выступал за «Унион Санта-Фе» и «Уачипато». Всего в чемпионате Аргентины футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://fcnn.ru/news/37650
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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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