«Пари НН» арендовал форварда Весино у «Велеса»

Нападающий аргентинского «Велеса» Тьяго Весино перешел на правах аренды в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Срок арендного соглашения с 25-летним уругвайским футболистом рассчитан на год с правом выкупа.

«Приветствуем Тьяго в нашей команде и желаем ярких игр в форме «Пари НН»!» — говорится в заявлении нижегородцев.

Весино — воспитанник «Насьоналя». В Аргентину он перебрался в 2023 году. Помимо «Велеса» форвард выступал за «Унион Санта-Фе» и «Уачипато». Всего в чемпионате Аргентины футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.