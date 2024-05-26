«Пари НН» поборется с «Арсеналом» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне

«Пари НН» поборется с «Арсеналом» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/2025. Первый матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде в среду, 29 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле в субботу, 1 июня. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Нижегородский клуб в чемпионате России набрал 30 очков и финишировал на 13-м месте в турнирной таблице. Тульская команда с 55-ю баллами заняла четвертое место в Первой лиге.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды в рамках премьер-лиги. Один раз «Арсенал» был сильнее — 3:2, еще одна встреча завершилась вничью 2:2.