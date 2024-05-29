«Пари НН» и «Арсенал» в среду, 29 мая, сыграют в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2024/25 в премьер-лиге. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:15 по московскому времени.

Ключевые события стыкового матча «Пари НН» — «Арсенал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

«Пари НН» занял 13- место, набрав 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» набрал 55 очков в первой лиге и занял 4-е место.

Ответные стыковые матчи запланированы на субботу, 1 июня. «Арсенал» начнет домашний матч с «Пари НН» в 18.00 по московскому времени.