Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

«Пари НН» — «Арсенал»: смотреть трансляцию стыкового матча РПЛ — ФНЛ

«Пари НН» и «Арсенал» сыграют в первом стыковом матче 29 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Нижнего Новгорода».
Фото ФК «Пари НН»
Telegram Дзен

«Пари НН» и «Арсенал» в среду, 29 мая, сыграют в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2024/25 в премьер-лиге. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:15 по московскому времени.
Ключевые события стыкового матча «Пари НН» — «Арсенал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

«Пари НН» занял 13- место, набрав 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» набрал 55 очков в первой лиге и занял 4-е место.

Ответные стыковые матчи запланированы на субботу, 1 июня. «Арсенал» начнет домашний матч с «Пари НН» в 18.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
«Пари НН» против «Арсенала», «Урал» проиграл «Акрону»: первые стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция
«Урал» дома проиграл «Акрону» в первом стыковом матче
«Урал» — «Акрон», «Пари НН» — «Арсенал»: расписание и результаты стыковых матчей
«Пари НН» — «Арсенал»: стартовые составы на первый стыковой матч
«Урал» — «Акрон»: стартовые составы команд на первый стыковой матч
«Урал» — «Акрон»: смотреть трансляцию стыкового матча РПЛ — ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Попов: «Если у Лички будет предложение из Европы, то он уйдет из «Динамо»

Ташуев прокомментировал игру «Динамо» в завершившемся сезоне РПЛ