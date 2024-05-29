«Пари НН» — «Арсенал»: стартовые составы на первый стыковой матч

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и тульского «Арсенала» на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.15 по московскому времени.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стаматов, Каккоев, Тихий, Александров, Боженов, Гоцук, Ермаков, Калинский, Кучаев, Зе Турбо.

«Арсенал»: Кокарев, Суханов, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома, Кайнов, Шевченко, Макаров, Гелоян, Попов, Окоронкво.

Ответная игра состоится в Туле 1 июня.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Арсенал».