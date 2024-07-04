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Сегодня, 19:55

Гол Зе Турбо помог «Пари НН» одержать победу над «Арсеналом» из Тивата

Алина Савинова
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«Пари НН» победил «Арсенал» из Тивата в товарищеском матче — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Швейцария» в Златиборе (Сербия).

Автором единственного гола в этом матче стал нападающий нижегородской команды Зе Турбо, который отличился на 54-й минуте.

7 июля «Пари НН» проведет товарищескую встречу против сербской команды «Нови-Пазар».

Товарищеский матч

«Пари НН» (Россия) — «Арсенал» (Черногория) — 1:0 (0:0)

Гол: Зе Турбо, 54.

«Пари НН»: Медведев (Кукушкин, 46), Гоцук (Гюрджан, 46), Тихий (Ведерников, 46), Боженов (Глущенков, 46), Стаматов (Александров, 46), Лукиных (Варганов, 46), Калинский (Шнапцев, 46), Ермаков (Карапузов, 46), Калайда (Царукян, 46), Кутателадзе (Мухин, 46), Боселли (Зе Турбо, 46).

Футбол
ФК Нижний Новгород
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