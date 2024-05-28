Сегодня, 19:15
«Пари НН» и «Арсенал» проведут два стыковых матча за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025. «СЭ» публикует информацию о времени начала игр и трансляциях переходных встреч.
«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам сезона 2023 / 2024.
Тульский «Арсенал» под руководством Александра Сторожука стал четвертым в Мелбет-Первой лиге с 55 баллами.
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