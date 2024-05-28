Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

«Пари НН» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ

Матчи стыков РПЛ «Пари НН» — «Арсенал» пройдут 29 мая и 1 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Пари НН» Илья Жигулев.
Илья Жигулев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Пари НН» и «Арсенал» проведут два стыковых матча за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025. «СЭ» публикует информацию о времени начала игр и трансляциях переходных встреч.

Расписание и трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ «Пари НН» — «Арсенал»

  • 29 мая. Нижний Новгород. 19.15 (мск). «Пари НН» — «Арсенал». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
  • 1 июня. Тула. 18.00 (мск). «Арсенал» — «Пари НН». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам сезона 2023 / 2024.

Тульский «Арсенал» под руководством Александра Сторожука стал четвертым в Мелбет-Первой лиге с 55 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
«Урал» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ
Пятибратов: «Морено столкнется с жесткими реалиями первой лиги. Не стал бы заранее утверждать, что «Сочи» вернется через год»
Пятибратов: «Нужно отдать должное президенту «Урала», который так долго терпел неудачи»
Булыкин — о стыковых матчах: «При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами»
Департамент судейства РФС ответил ЦСКА по поводу неудаления Итало
Казарцев и Левников назначены на первые матчи стыков РПЛ и ФНЛ, Безбородов и Кукуян судят ответные игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузьмичев — о работе Слишковича в «Спартаке»: «Не увидел каких-то интересных тактических ходов»

Каррера ответил на вопрос, похорошела ли Москва при Собянине