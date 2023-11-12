Видеотрансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Балтика» начнется в 13.55 на «Матч Премьер»

«Пари НН» дома в городе Нижний Новгород примет калининградскую «Балтику» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Балтика» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 13.55 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Балтика» будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

Коллектив Сергея Юрана занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Команда Сергея Игнашевича располагается на 15-й строчке с 11 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.