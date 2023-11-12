Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

«Пари НН» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Балтика» начнется в 13.55 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Юран и футболист Зе Турбо.
Сергей Юран и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Пари НН» дома в городе Нижний Новгород примет калининградскую «Балтику» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Балтика» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 13.55 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Балтика» будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

Коллектив Сергея Юрана занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Команда Сергея Игнашевича располагается на 15-й строчке с 11 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Ташуев — о признании лучшим тренером в октябре: «Подняли планку — надо дальше идти вперед»
Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу
Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Мы прилично растеряли свои очки, дальше так делать нельзя»
«Пари НН» — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд
Карпукас после победы над «Ахматом»: «Безумно рад, что вышел на поле»
Беленов назвал закономерным счет в матче «Факел» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Мы прилично растеряли свои очки, дальше так делать нельзя»

Ташуев — о признании лучшим тренером в октябре: «Подняли планку — надо дальше идти вперед»