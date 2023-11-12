Сегодня, 13:00
«Пари НН» дома в городе Нижний Новгород примет калининградскую «Балтику» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Балтика» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 13.55 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Балтика» будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.
Коллектив Сергея Юрана занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Команда Сергея Игнашевича располагается на 15-й строчке с 11 баллами.
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