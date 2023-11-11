«Пари НН» сыграет с «Балтикой» в 15-м туре чемпионата России 12 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.55 по московскому времени.

По итогам 14 туров нижегородская команда набрала 20 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице. Клуб из Калининграда заработал 11 баллов и занимает 15 строчку.

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