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Сегодня, 14:00

«Пари НН» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Игнашевич, главный тренер ФК «Балтика».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» сыграет с «Балтикой» в 15-м туре чемпионата России 12 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.55 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Балтика

По итогам 14 туров нижегородская команда набрала 20 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице. Клуб из Калининграда заработал 11 баллов и занимает 15 строчку.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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