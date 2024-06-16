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Сегодня, 19:14

«Пари НН» близок к подписанию нападающего «Зенита»-2 Лапинского

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита»-2 Станислав Лапинский в ближайшее время может перейти в «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 19-летний футболист подпишет полноценный контракт с нижегородским клубом. Отмечается, что в соглашение, скорее всего, не будет включен пункт об обратном выкупе Лапинского «Зенитом».

Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в дивизионе «Б» Второй лиги и в МФЛ, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2023/24 «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по итогам стыковых матчей тульский «Арсенал».

Источник: Metaratings.ru.
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