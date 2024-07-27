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Сегодня, 17:58

Гендир «Пари НН»: «Ситуация стабилизируется, все решим»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» объяснил поражение команды в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Ошибки, персональные ошибки. Какой-то бич их в нашей команде. Те ошибки, которые были сегодня в игре, есть и в тренировочном процессе, о чем сказал Илич в раздевалке. Это значит, что надо активно работать, чтобы появился навык. Для этого требуется не один день или неделя. Ситуация стабилизируется, все решим», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 2-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Мелик-Гусейнов
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