Масалитин — о победе ЦСКА над «Пари НН»: «Единственное, что радует — игра на ноль»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в матче с 2-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Больше всего в этой встрече понравился счет на табло. По действиям на поле, как были проблемы, особенно в созидании, так и остались. Единственное, что радует — игра на ноль. После третьего гола команда раскрепостилась, а «Пари НН» бросил бороться. ЦСКА стал держать мяч, делать какие-то комбинации, даже подключение Дивеева было. А до этого шла настолько напряженная игра, что практически ничего не получалось. Больших сдвигов я не увидел. В организации игры большие проблемы. Ничего не поменялось. Как были вопросы после «Ростова», так они и остались», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА набрал 4 очка после 2-х туров РПЛ. «Пари НН» проиграл два матча на старте чемпионата. Армейцы в следующем туре примут «Оренбург», нижегородцы сыграют с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.

Константин Передерий