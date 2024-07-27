Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Масалитин — о победе ЦСКА над «Пари НН»: «Единственное, что радует — игра на ноль»

Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в матче с 2-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Больше всего в этой встрече понравился счет на табло. По действиям на поле, как были проблемы, особенно в созидании, так и остались. Единственное, что радует — игра на ноль. После третьего гола команда раскрепостилась, а «Пари НН» бросил бороться. ЦСКА стал держать мяч, делать какие-то комбинации, даже подключение Дивеева было. А до этого шла настолько напряженная игра, что практически ничего не получалось. Больших сдвигов я не увидел. В организации игры большие проблемы. Ничего не поменялось. Как были вопросы после «Ростова», так они и остались», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА набрал 4 очка после 2-х туров РПЛ. «Пари НН» проиграл два матча на старте чемпионата. Армейцы в следующем туре примут «Оренбург», нижегородцы сыграют с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.

Константин Передерий

Валерий Масалитин
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню из-за отсутствия кондиционеров в автобусах
Биография Евгения Сомова: единственный российский пловец приехал на Олимпиаду-2024 из США
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Личка — о победе над «Локомотивом»: «Качество игры «Динамо» пока не то, которое я бы хотел»
Смородская: «Я не верю в «Локомотив»! У него нет ни состава, ни тренера, ни идей»
«Факел» — «Акрон», «Динамо» обыграло «Локомотив»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
Гафин считает, что «Динамо» заслужило победу в матче с «Локомотивом»
«Зенит» — разгром-машина. Теперь 0:4 получил «Рубин»
«Рубин» — «Зенит»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Рубин» — «Зенит»: Педро забил третий гол гостей

Полузащитник «Пари НН» Царукян: «Любое поражение бьет по психологии»