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Сегодня, 19:05

Полузащитник «Пари НН» Царукян: «Любое поражение бьет по психологии»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Любое поражение бьет по психологии. Мы соберемся, будем стараться выиграть следующие матчи. Это футбол — юывают и победы, и поражения, без этого никак. В матче с ЦСКА у нас возникали полумоменты, из которых можно было выжать максимум. У нас квалифицированные футболисты. ЦСКА — коллектив хорошего уровня, но с ним можно играть, как и с любой командой. Не знаю, чего нам не хватило. Наверное, нужно больше агрессии, больше бить по воротам и тогда будем забивать», — сказал Царукян.

«Пари НН» после 2-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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