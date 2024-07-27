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Сегодня, 11:20

«Пари НН» — ЦСКА: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Пари Нижний Новгород» примет ЦСКА на стадионе «Нижний Новгород» в матче 2-го тура РПЛ в субботу, 27 июля. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В чемпионате России эти соперники встречались между собой 6 раз. «Пари НН» победил один раз, ЦСКА — четыре, еще одна игра завершилась вничью. Разность мячей — 14-7 в пользу армейцев.

В сезоне-2023/24 ЦСКА выиграл оба матча против «Пари НН» в рамках РПЛ: в первом круге — на своем поле со счетом 3:2, а во втором — в гостях со счетом 6:2.

В 1-м туре РПЛ-2024/25 ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Ростовом» (0:0), а «Пари НН» на своем поле уступил «Рубину» (2:4).

Саша Илич&nbsp;&mdash; Марко Николич. «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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