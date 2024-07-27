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Сегодня, 13:40

«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев (ПФК ЦСКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» сыграет с ЦСКА во 2-м туре РПЛ в субботу, 27 июля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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