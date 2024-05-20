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Сегодня, 18:30

«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Пари НН» и ЦСКА сыграют 20 мая в 29-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» дома в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе примет ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ 20 мая. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры «Пари НН» — ЦСКА в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер» по платной подписке. Видеотрансляция начнется в 19.50 мск.

Формальные события противостояния 29-го тура чемпионата России между нижегородцами и москвичами будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем находится на 14-й позиции с 29 очками в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА Владимира Федотова идет на седьмом месте с 42 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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