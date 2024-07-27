Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

«Пари НН» — ЦСКА: Магкеев и Койта в старте, Зе Турбо и Чалов в запасе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 2-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Магкеев, Боженов, Стаматов, Калинский, Царукян, Глейзер, Тичич, Ожегович.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Мухин, Кутеладзе, Зе Турбо.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Глебов, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Гайч, Давила, Шуманский.

Матч пройдет в Нижнем Новогороде и начнется в 15:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Локомотив»: результаты матчей и статистика личных встреч
«Рубин» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Камоцци считает, что для борьбы за чемпионство «Спартаку» нужно стать командой
«Пари НН» — ЦСКА: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, когда Караташ присоединится к клубу