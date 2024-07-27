Сегодня, 13:50
Стали известны составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 2-го тура РПЛ.
«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Магкеев, Боженов, Стаматов, Калинский, Царукян, Глейзер, Тичич, Ожегович.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Мухин, Кутеладзе, Зе Турбо.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Глебов, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Гайч, Давила, Шуманский.
Матч пройдет в Нижнем Новогороде и начнется в 15:00 мск.