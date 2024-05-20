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Сегодня, 18:52

«Пари НН» — ЦСКА: Акинфеев вернулся в стартовый состав армейцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 29-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Место в воротах ЦСКА займет Игорь Акинфеев. Он не принимал участие в двух последних матчах армейцев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Глущенков, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Зе Турбо, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Ведерников, Боженов, Стаматов, Кучаев, Ермаков, Царукян, Кухарчук, Кутателадзе, Калайда.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Шайхутдинов, Боровский, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Чалов.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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