«Пари НН» и ЦСКА встретятся в Нижнем Новгороде 20 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Пари НН» — ЦСКА пройдет в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Она начнется в 19.50 московскому времени. Следите за ключевыми событиями противостояния 29-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем идет на 14-м месте с 29 баллами в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 42 очка и находится на шестой строчке.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи «Пари НН» — ЦСКА.

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