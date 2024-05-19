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Сегодня, 20:00

«Пари НН» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ 20 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты ЦСКА празднуют гол Антона Заболотного.
Футболисты ЦСКА празднуют гол Антона Заболотного.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Пари НН» и ЦСКА встретятся в Нижнем Новгороде 20 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Пари НН» — ЦСКА пройдет в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Она начнется в 19.50 московскому времени. Следите за ключевыми событиями противостояния 29-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем идет на 14-м месте с 29 баллами в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 42 очка и находится на шестой строчке.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи «Пари НН» — ЦСКА.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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